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    الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: اجتماع طارئ الليلة للمجلس الوزاري المصغر لبحث ما يتعلق باحتمال شن إيران هجوما

    منذ ساعة واحدة
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