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    الإسعاف الإسرائيلي: نتعامل مع 5 إصابات عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة صفد شمالي إسرائيل

    منذ 7 ثواني
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