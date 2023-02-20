الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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    الإعلامية ماغي فرح لبرنامج "بدنا الحقيقة": هناك طريق لتسوية معينة مع "ماكياج" لاتفاق الطائف وربما تطبيق بعض بنوده التي لم تطبّق مثل المركزية الإدارية أي انقلاب على الدستور ومن الممكن الذهاب الى مؤتمر تأسيسي

    منذ ساعة واحدة
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