الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
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    الإعلام الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي الآن في مستوطنتي ديشون والمالكية على الحدود مع لبنان

    منذ 46 دقيقة
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