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الإعلام السوري الرسمي: عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة سكنية في بانياس مما أسفر عن سقوط مصابين من المدنيين
منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - مايو - 2024 9:36 مساءً
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