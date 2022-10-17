الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022
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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: قطر تفوز باستضافة بطولة كأس آسيا 2023
منذ 41 دقيقة
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