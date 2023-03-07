الأربعاء 15 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023
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الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران والعثور على آثار يورانيوم مخصب بنحو 84% تطور خطير وغير مسبوق
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