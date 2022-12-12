الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
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    الاتحاد الأوروبي: نؤكد على أهمية استئناف الهدنة في اليمن وتوسيعها

    منذ 42 دقيقة
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