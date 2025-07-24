الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025
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الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة أعمال العنف الدامية ومقتل المئات في جنوب سوريا ونندد بالتدخلات العسكرية الأجنبية والمحاولات الأحادية لزعزعة استقرار سوريا
منذ 44 دقيقة
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