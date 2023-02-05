الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023
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الاتحاد الأوروبي يستبعد إمكانية التوصل مع إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي
منذ ساعتين
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