السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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    الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإنهاء الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين

    منذ 9 دقائق
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