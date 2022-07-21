الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة مالية لمصر بقيمة 117.9 مليون يورو لدعم قطاعي المياه والطاقة

    منذ 33 دقيقة
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