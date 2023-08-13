الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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    الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا

    منذ 36 دقيقة
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