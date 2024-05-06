الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024
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الاتحاد العام للصحافيين العرب دان إغلاق اسرائيل مكاتب "الجزيرة" في القدس
منذ 26 دقيقة
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