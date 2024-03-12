الثلاثاء 2 رمضان 1445 ﻫ - 12 مارس 2024
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تكنولوجيا وعلوم
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رياضة
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الادارة والعدل درست اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكري وارجأت درس اقتراح قانون محاربة الفساد بالقطاع الخاص
منذ 20 دقيقة
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