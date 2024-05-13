الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
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    "الاعتدال الوطني": لضرورة النأي بقضية النازحين عن أي مقاربات طائفية أو مناطقية وتوحيد الموقف الوطني تحت سقف المؤسسات

    منذ ساعة واحدة
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