الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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    الاعلامي جاد غصن لبرنامج "بدنا الحقيقة": لا اعتقد اننا سنصل الى الحقيقة في قضية المرفأ وبرأيي حتى لو كان القاضي مسيّسا لا يحق لاحد ان يتدخل بالتحقيقات

    منذ ساعة واحدة
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