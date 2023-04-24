الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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    الاعلامي هشام حداد لبرنامج "بدنا الحقيقة": لم نستفيد كمسيحيين من أي شيء من "مارونية الرئاسة" أي رئاسة الجمهورية و"مارونية مصرف لبنان"

    منذ 35 دقيقة
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