الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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    البابا فرنسيس في قداس عيد الميلاد: ساعد يا ربّ لبنان ليتمكّن من التّعافي بدعم الجماعة الدوليّة وبقوّة الأخوة والتضامن

    منذ ساعة واحدة
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