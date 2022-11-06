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    البابا فرنسيس يغادر البحرين بعد زيارة تاريخيّة استمرّت 4 أيّام

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2022 1:24 مساءً
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