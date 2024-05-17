الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسائية في 2027

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مجلس النواب
      هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة
      غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
      فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
      بهاء الحريري
      مصادر الشيخ بهاء الحريري تؤكد رفضه بيع قصر قريطم.. وهذا موعد زيارته لبيروت