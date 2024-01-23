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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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البرلمان التركي يوافق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يناير - 2024 10:19 مساءً
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