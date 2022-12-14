الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022
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البرهان: الاتفاق السياسي إطاري ويصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء
منذ ساعة واحدة
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