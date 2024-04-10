الأربعاء 1 شوال 1445 ﻫ - 10 أبريل 2024
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البرهان: هذه الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وانتهاكات المليشيات
منذ 57 دقيقة
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