الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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    البطريرك الراعي: المسؤولون ينتهكون الرحمة وأوصلوا الدولة الى تفكّكها ومعطّلو انتخاب الرئيس يمعنون في ذلك ومساعدة الخارج للبنان مرتبطة أولاً بانتخاب رئيس وخروج البلد من المحاور

    منذ ساعتين
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