السبت 17 رمضان 1444 ﻫ - 8 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    البطريرك الراعي في رسالة الفصح: المسؤولون نذروا نفوسهم للعمل السياسي وإذا لم يُحقّقوا في ذواتهم قيامة القلب ويعبروا من حالة الخطيئة إلى النعمة لظلّوا مُمعنين في خراب الدولة وإلى متى يتحمل لبنان نتيجة السياسة الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟

    منذ 5 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      إطلاق صواريخ- أرشيفية
      إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
      فيديو وصور.. المشاهد الأولى للصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
      كرة القدم - تعبيرية
      بعمر الـ 26 عامًا.. إصابة تُنهي مسيرة لاعب كرة قدم شهير