الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022
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البطريرك الراعي في عظة الأحد: من موقعنا نتمنّى على الأفرقاء خلق مناخ إيجابي لتأليف حكومة وانتخاب رئيس
منذ 7 دقائق
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