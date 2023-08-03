الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023
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الصحة
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البطريرك الراعي في قداس عشية الرابع من آب: لا احد يستطيع اخفاء الحقيقة لأنها نور والحقيقة التي يحاولون اخفاءها تختص بهويّة المسؤول عن التفجير وعن تخزين نيترات الامونيوم والسياسيون يتظاهرون بالبراءة فإذا كنتم أبرياء لماذا تتهربون وتعيقون التحقيق؟
منذ 47 دقيقة
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