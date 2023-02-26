الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    البطريرك الراعي: لا يمكن أن تغفل الحكومة ووزارة التربية عن الخسارة اللاحقة بتلامذة التعليم الرسمي

    منذ 42 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
      نهاية مأسوية للشيخ الرفاعي… ما هي الخلفيات؟
      الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
      العثور على سيارة الشيخ الرفاعي... ماذا في التفاصيل؟
      السيارة التي كان يستقلها الطلاب
      حادث سير مروّع يودي بحياة ثلاثة طلّاب فجرًا