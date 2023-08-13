الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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    البطريرك الراعي: لن نخرج عن منطق الدولة ولن ننزلق الى العيش من دونها والى الاحتكام لغيرها وفي الوقت عينه نطالب مكوّنات البلاد والأحزاب أن ينتظموا تحت لواء الدولة وخصوصاً بشأن استعمال السلاح

    منذ 39 دقيقة
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