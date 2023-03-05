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    البطريرك الراعي: نعيش نزيفاً في كل مؤسساتنا ونرى التلاعب في أسعار المواد الغذائية والأدوية والشعب يجوع ومن المؤلم غياب رجال دولة فلا يُقدّم أحد أي مشروع جدّي لانهاض لبنان من انهياره الكامل

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