الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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    البطريرك الراعي: يحتفل غداً الجيش اللبناني بعيد تأسيسه السابع والسبعين ونصلّي من أجله لكي يحميه الله من المخاطر ويشدد رابطة وحدته

    منذ دقيقة واحدة
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