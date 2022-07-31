الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022
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البطريرك الراعي: يحتفل غداً الجيش اللبناني بعيد تأسيسه السابع والسبعين ونصلّي من أجله لكي يحميه الله من المخاطر ويشدد رابطة وحدته
منذ دقيقة واحدة
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