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    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد: تطور الاسلحة حمّل الشعوب على حملها فالحرب تولد حربا والدمار وتشريد المواطنين على الطرقات وعلمنا الرب أن نستبدل شريعة العين بالعين والسن بالسن بشريعة المحبة

    منذ 8 دقائق
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