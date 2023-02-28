الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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البنتاغون: إيران كانت تحتاج لـ12 شهرا لإنتاج قنبلة نووية في 2018 والآن تحتاج 12 يوما
منذ 38 دقيقة
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