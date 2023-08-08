الأربعاء 21 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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البنتاغون: اتفاق أميركي- عراقي على تشكيل لجنة عسكرية لتقييم مستقبل مهمة التحالف الدولي
منذ ساعة واحدة
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