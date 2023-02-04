السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023
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أخبار لبنان
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تكنولوجيا وعلوم
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البنتاغون: المنطاد الصيني سيغادر اليوم الساحل الشرقي للولايات المتحدة
منذ ساعة واحدة
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