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    البنتاغون: حطام المنطاد الصيني يتواجد على عمق 47 قدم تحت ماء المحيط الأطلسي

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 5 - فبراير - 2023 12:49 صباحًا
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