الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
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    البنتاغون: قلقون من أن يتخذ حزب الله القرار الخطأ ويفتح جبهة ثانية شمال إسرائيل

    منذ 36 دقيقة
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