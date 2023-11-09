الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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البنتاغون: قلقون من إسقاط الحوثيين إحدى مسيراتنا و نتوقع من إيران اتخاذ إجراءات لحمل وكلائها على وقف الهجمات ضد قواتنا
منذ 40 دقيقة
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