الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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البنتاغون: وزارة الخارجية الأميركية توافق على إمكانية بيع دعم لوجستي لطائرات الهليكوبتر من طراز بيل ومعدات ذات صلة للعراق بتكلفة تقدر عند 300 مليون دولار
منذ 32 دقيقة
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