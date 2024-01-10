الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي في حالة جيدة بالمستشفى لكن موعد خروجه غير معلوم
منذ ساعة واحدة
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