الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024
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البنتاغون: وفد أمريكي يجري مباحثات الليلة في نيامي بشأن الانسحاب المنظم والآمن للقوات الأمريكية من النيجر
منذ 50 دقيقة
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