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    البنك الدولي والمفوضية الأوروبية: أضرار أوكرانيا المباشرة نتيجة الغزو الروسي تخطت 97 مليار دولار بحلول يونيو

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