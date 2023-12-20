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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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البنك الدولي يوافق على قرض 500 مليون دولار لشبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب
منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2023 3:21 مساءً
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