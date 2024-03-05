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    البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية المصرية إلى 35.311 مليار دولار في فبراير مقابل 35.25 مليار دولار في يناير

    منذ ساعتين
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