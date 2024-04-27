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    البيان الختامي للقاء قوى المعارضة في معراب: مصرون على إستعادة سيادة الدولة المخطوفة بقرار أحادي ونؤكد مواجهة تفكك المؤسسات من خلال تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية

    منذ ساعتين
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