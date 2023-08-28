الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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    البيان الختامي لمؤتمر "نداء الأقصى الثاني": القضية الفلسطينية هي ساحة الصراع الأولى بين أحرار العالم والقوى الاستعمارية

    منذ ساعة واحدة
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