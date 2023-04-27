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    البيت الأبيض: اتفاق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على نشر قدرات عسكرية استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك منصات ذات قدرات نووية من أجل ردع تهديدات كوريا الشمالية

    منذ ساعة واحدة
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