الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025
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البيت الأبيض: الرئيس ترامب يريد رؤية خفض للتصعيد بين الهند وباكستان ووزير الخارجية على تواصل مستمر مع البلدين من أجل خفض التصعيد
منذ 24 دقيقة
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