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    البيت الأبيض: الصفقات مع السعودية ستدعم ما يزيد على مليون وظيفة في 44 ولاية بالولايات المتحدة

    منذ 4 دقائق
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